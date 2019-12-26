بالفيديو.. « البريد » يكشف عن إيصال أول شهادة ميلاد لمحل إقامة مواطن

عادل الحربي(صدى):

كشف البريد السعودي، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة توصيل وثائق الأحوال المدنية للعنوان الوطني للمواطنين؛ مؤكدًا إيصال أول شهادة ميلاد إلى محل الإقامة لأحد المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو، إيصال شهادة الميلاد للمواطن الذي فور استلامه شهادة الميلاد، شكر البريد السعودي ووزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية على هذه الخدمة.

وفي السياق نفسه، أوضح المواطن: ” بالأمس سجلت في خدمة مولود عن طريق أبشر والبطاقة وصلتني في أقل من 24 ساعة ”