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(مسك الختام).. اختتام مشاركة مركز الوفاء في معرض ثروتنا بأيدينا بالقريات

(مسك الختام).. اختتام مشاركة مركز الوفاء في معرض ثروتنا بأيدينا بالقريات
فاطمه الرويلي(صدى):

نفذ مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ برنامج مسك الختام وذلك لاختتام مشاركة مركز الوفاء بمعرض ثروتنا بأيدينا المقام في ( أوسس مول) بمحافظة القريات مع اطفال مركز الوفاء وذويهم الذي أستمر لمدة عشرة أيام بتواجد رئيس لجنة التنمية الأهلية بالقريات الأستاذ / أبراهيم الزومان ومستشار مدير مركز التنمية الأستاذ /عبدالعزيزاليوسف وبعض أعضاء اللجنة .

حيث بدأ الحفل بمقدمة عن المركز قدمها الشاب /عمر العنزي ثم بالمسابقات بمشاركة اطفال المركز وفقرة الرسم على الوجه وأختتم البرنامج بتقديم وتوزيع الهدايا للاطفال وللاسر المشاركة .

نفذ البرنامج مديرة المركز / علياء العنزي . والأخصائية/ عهود الصهيبان والممرضة/ حنان العنزي.


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