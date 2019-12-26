(مسك الختام).. اختتام مشاركة مركز الوفاء في معرض ثروتنا بأيدينا بالقريات

فاطمه الرويلي(صدى):

نفذ مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ برنامج مسك الختام وذلك لاختتام مشاركة مركز الوفاء بمعرض ثروتنا بأيدينا المقام في ( أوسس مول) بمحافظة القريات مع اطفال مركز الوفاء وذويهم الذي أستمر لمدة عشرة أيام بتواجد رئيس لجنة التنمية الأهلية بالقريات الأستاذ / أبراهيم الزومان ومستشار مدير مركز التنمية الأستاذ /عبدالعزيزاليوسف وبعض أعضاء اللجنة .

حيث بدأ الحفل بمقدمة عن المركز قدمها الشاب /عمر العنزي ثم بالمسابقات بمشاركة اطفال المركز وفقرة الرسم على الوجه وأختتم البرنامج بتقديم وتوزيع الهدايا للاطفال وللاسر المشاركة .

نفذ البرنامج مديرة المركز / علياء العنزي . والأخصائية/ عهود الصهيبان والممرضة/ حنان العنزي.