نواف العابد: نقطة أفضل من لاشيء (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد نواف العابد لاعب فريق الهلال، أن التعادل الإيجابي والخروج بنقطة من المباراة أفضل من لاشيء.

وأكد العابد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحزم استغل خطأ دفاعي وما حدث اليوم كان قلة تركيز من لاعبي اللهلال.

وقال: «ضغط المباريات علينا بعد كأس العالم للأندية ولا يوجد وقت كافي تسبب في الإرهاق وهذا الأداء».

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.