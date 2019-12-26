وظائف للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني ، عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مهندس ضمان الجودة، مصمم واجهات المستخدم عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض.
وقال الاتحاد ، إن الوظائف الشاغرة :
1- مهندس ضمان الجودة : ويٌشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين، ويفضل أن يكون ذلك في مجال ضمان الجودة.
– القدرة على العمل مع جميع المستويات الأربعة لاختبارات هندسة البرمجيات.
رابط التقديم : اضغط هنــــــــا .
2- مصمم واجهات المستخدم : ويٌشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين كمصمم UI / UX ” مصمم واجهة مستخدم”.
و الكفاءة في تصميم واجهات وبناء نماذج قابلة للنقر باستخدام (Sketch، InVision، Adobe XD، Figma، Illustrator and Zeplin etc).
رابط التقديم : اضغط هنــــــــا .
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