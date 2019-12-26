وظائف للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني ، عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مهندس ضمان الجودة، مصمم واجهات المستخدم عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض.

وقال الاتحاد ، إن الوظائف الشاغرة :

1- مهندس ضمان الجودة : ويٌشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين، ويفضل أن يكون ذلك في مجال ضمان الجودة.

– القدرة على العمل مع جميع المستويات الأربعة لاختبارات هندسة البرمجيات.

رابط التقديم : اضغط هنــــــــا .

2- مصمم واجهات المستخدم : ويٌشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين كمصمم UI / UX ” مصمم واجهة مستخدم”.

و الكفاءة في تصميم واجهات وبناء نماذج قابلة للنقر باستخدام (Sketch، InVision، Adobe XD، Figma، Illustrator and Zeplin etc).

رابط التقديم : اضغط هنــــــــا .