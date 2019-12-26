شاهد.. استفزاز ينتهي بمشادة بين جيوفينكو ولاعب الحزم عقب اللقاء

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشادة بين لاعب الهلال سباستيان جيوفينكو، ولاعب الحزم عبدالعزيز الناشي، بعد نهاية المباراة بين الفريقين مساء اليوم.

وشهدت المباراة قبل نهايتها بوقت قصير، دخول مشترك بين اللاعبين على الكرة وقد تسبب لاعب الحزم في وقوع جيوفينكو.

وأوضح المقطع، لاعب الحزم وهو يردد كلمات على مسمع جيوفينكو، إذ يبدو أنه أثار استفزازه حيث وقف الأخير ودخل في مشادة معه

وكان الحزم متقدم على الهلال بهدف حتى الدقائق الأخيرة، التي شهدت تعادل الهلال بهدف أحرزه جيوفينكو.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.