لوشيسكو: الفريق مرهق بعض الشيء

نواف السالم(صدى):

أكد رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، أن مباراة اليوم أمام الحزم كانت بمثابة عودة من المنافسات الخارجية، إذ نتمنى ظهور أفضل ابتداءًا من المباراة القادمة.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي: «واجهنا فريق يدافع في أغلب أوقات المباراة، كنا الأكثر وصولًا ولم نوفق في عدد من الفرص»، مضيفًا: «مباراة اليوم بمثابة مباراة العودة من المنافسات الخارجية، نتمنى ظهور أفضل ابتداءً من المباراة القادمة، خاصة مع عودة الغائبين».

وأضاف: «مباراة صعبة مثل ماتوقعت، الفريق عائد من منافسات مهمة، ومرهق بعض الشيء خاصةً اللاعبين الدوليين، كما أننا افتقدنا عناصر أساسية لأسباب مختلفة».

وتابع: «جيوفينكو مميز جداً في الركلات الثابتة لكن في أكثر من محاولة سددها كانت تبعد عن المرمى سنتيمترات، قد يفقد الثقة بعدها ولدينا عدد من اللاعبين متميزين بذلك وتدربوا عليها مثل البريك والعابد».

وأكد أن «الوقت لا زال مبكراً على الحديث عن ذلك أو التأثر بخسارة نقطتين، تبقى جولات طويلة في الدوري، تركيزي على المجموعة التي لدي الآن، لا أفضل الحديث عن المستقبل ».