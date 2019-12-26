بالفيديو.. بوتين يشارك بمباراة لهوكي الجليد ضمن مهرجان « الدوري الليلي »

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أثناء مشاركته في مباراة لهوكي الجليد في الساحة الحمراء في موسكو، وذلك ضمن مهرجان ” الدوري الليلي ” للعبة .

واعتمد بوتين للمباراة قميصه الأحمر التقليدي رقم 11، وضم فريقه وزير الدفاع سيرغي شويغو، ومجموعة من أشهر لاعبي الهوكي على غرار بافل بوريه، فاليري كامينسكي، أليكسي كاساتونوف، وسيرغي فيودوروف وآخرين .

بينما ضم فريق الخصم الذي لعب بالزي الأبيض، حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيف، وحاكم مقاطعة تولا أليكسي ديومين، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال .