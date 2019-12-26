مستنكرًا أدائه أمام الحزم.. خالد القحطاني: جيوفينكو يظل الأخطر والأقرب

نواف السالم(صدى):

أشاد المحلل الرياضي، خالد القحطاني، بأداء محترف الهلال سباستيان جيوفينكو، مؤكدًا أن الكرات الثابتة من المميزات التي تفرق بينه وبين زملائه في النادي.

وقال القحطاني: «تنفيذ الكرات الثابتة واحدة من المميزات التي يفرق فيها جيوفينكو بمراحل عن غيره في الهلال، حتى وإن أهدر يظل الأخطر والأقرب، الشلهوب فقط هو من يستطيع أن يجاريه في الأخطاء القريبة، الغريب أن جيوفينكو اليوم تهيئت له 3 فاولات آخر 10 دقايق ولم يسددها ».

وانتهت المباراة بين الهلال والحزم بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.