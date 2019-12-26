بالفيديو.. أحد مصابي مجزرة رأس السنة بإسطنبول: الشرطة التركية متورطة فيه

نايف السالم(صدى):

كشف عبدالله الحربي، أحد مصابي مجزرة رأس السنة التي وقعت في مقهى رينا بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، عن تفاصيل نجاته بأعجوبة من الحادث مؤكدًا أن الشرطة التركية متورطة في الواقعة.

وقال ” الحربي ” خلال مشاركته في برنامج ” تم ” أن: ” الفعل مدبر فالحراس عند الباب حوالي 8 أشخاص والمعتدي شخص واحد فقط والباب واحد وكان بإمكانهم التصدي له؛ فهذا كان تواطؤ مع الحراس والشرطة التركية؛ حيث استمرت المجزرة من ساعتين لثلاثة ساعات ولم تواجه شخصًا واحدًا”.

وأوضح أنه تم وضعه في غرفة بعدها من قبل الشرطة التركية وتعرض للضرب، وكان معها بداخلها أربعة أتراك، وحينما سألتهم السفارة السعودية عن وجود سعوديون أنكروا ذلك ليقول لهم هو بأنه سعودي لإنقاذه منهم؛ حيث نقلته السفارة بالإسعاف وأكلمت علاجه ومن معه.

ووقع هجوم رينا خلال احتفالات رأس السنة يوم 1 يناير 2017 في مطعم رينا في حي أورطاكوي بمنطقة بشكتاش بمدينة إسطنبول التركية؛ حيث قام مسلح بقتل 39 وجرح 69 باستخدام رشاش.