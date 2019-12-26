منصور الرقيبة: منصة قوى تحل مشكلة الغموض لدى أصحاب الأعمال (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الناشط منصور الرقيبة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال منصة قوى حلت مشكلة الغموض التي تواجه أصحاب الأعمال.

وأكد خلال مقطع فيديو له، أن أصحاب الأعمال «صاروا يقدرون يعرفون وضعهم في وزارة العمل والتزامهم بأنظمتها من خدمة التقرير الشهري».

وأطلقت وزارة العمل، الثلاثاء الماضي، خدمة «التقرير الشهري» للمنشآت عبر منصة (قوى)، والتي تهدف إلى اطلاع أصحاب المنشآت بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، وحصولهم على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهم، بالإضافة إلى التنبيهات الاستباقية التي تهم أصحاب الأعمال في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة.