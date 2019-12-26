بالصور.. سبيدتيل 2020 الجديدة أسرع سيارات ماكلارين في التاريخ

أميرة خالد(صدى):

توجت سيارة ماكلارين سبيدتيل – McLaren Speedtail 2020 ، أسرع سيارات ماكلارين في التاريخ حتى الآن بعد أن وصلت إلى هذه السرعة على أرض الواقع .

ووصلت السرعة القصوى في سيارة ماكلارين سبيدتيل 2020 الجديدة تبلغ 403 كم/س (250 ميل/س) ، مما يجعلها أسرع من الأسطورة ماكلارين اف 1 – Mclaren F1 التي تبلغ السرعة القصوى فيها 386.4 كم/س (240.1 ميل/س) ، مما جعل السيارة الجديدة تحصل على لقب أسرع سيارات ماكلارين في التاريخ حتى الآن .

وتمكن رئيس سائقين التجارب لدى ماكلارين Kenny Brack من الوصول إلى السرعة القصوى في سيارة سبيدتيل بروتوتايب خلال 30 ثانية على امتداد مسافة 3 أميال ، كما تضمنت الاختبارات تجارب تسارع في مدينة Papenburg الألمانية ومدينة Idiada الاسبانية .