بالفيديو.. نزيل بسجن بريمان للأمير بدر بن سلطان: فخورون باهتمام وطننا بنا

نايف السالم(صدى):

أجرى الأمير بدر بن سلطان ‏أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم الخميس، زيارة لسجن بريمان في جدة، متفقدًا مركز ” ثقة ” داخل السجن.

وفي السياق نفسه، كشف أحد نزلاء السجن للأمير بدر بن سلطان عن فخره واعتزازه بما يقدمه الوطن لهم؛ حيث قال: ” فخورون باهتمام وطننا بنا وكلنا شكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله، ولرجال أمن وطننا وشبابه وكل من وقف معنا “.

وفي سياق متصل، تجول أمير مكة بالنيابة في مرافق المركز الذي يحوي صالة أنشطة ومعامل للحاسب الآلي والرسم وسكن المستفيدين من النزلاء، بالإضافة إلى مقر مصنع جمجوم للأدوية الطبية الذي يقدم خدمات تدريبية للمستفيدين أثناء إقامتهم بالمركز، كما زار مقر البيت العائلي واطلع على ما يقدمه من خدمات للمستفيدين.