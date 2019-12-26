سلمان الشريدة: المملكة أوفت بوعدها في قضية خاشقجي.. وتركيا كانت مبيتة النية (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد الكاتب سلمان الشريدة، أن المملكة العربية السعودية أوفت بوعدها بكشف حقائق قضية جمال خاشقجي والتي أعلنت عبر بيان النيابة العامة.

وأشار الشريدة خلال لقائها ببرنامج «تم»، أن البيانات التي كانت تصدرها النيابة العامة بين وقت وآخر بشأن القضية كان يدل على جديتها في إظهار الحقيقة.

وأضاف أن المملكة فتحت جميع الأبواب حتى لـ تركيا بإمكانية التعاون بكافة التحقيقات، ولكن يبدو أن تركيا كانت تبيت النية منذ البداية على تشويه صورة المملكة من خلال استغلال هذه القضية؛ لما لها من مكانة عربية وإسلامية وبالتالي هي مصدر لتركيا وعبث تركيا.