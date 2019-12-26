سلمان الشريدة: المملكة أوفت بوعدها في قضية خاشقجي.. وتركيا كانت مبيتة النية (فيديو)
أكد الكاتب سلمان الشريدة، أن المملكة العربية السعودية أوفت بوعدها بكشف حقائق قضية جمال خاشقجي والتي أعلنت عبر بيان النيابة العامة.
وأشار الشريدة خلال لقائها ببرنامج «تم»، أن البيانات التي كانت تصدرها النيابة العامة بين وقت وآخر بشأن القضية كان يدل على جديتها في إظهار الحقيقة.
وأضاف أن المملكة فتحت جميع الأبواب حتى لـ تركيا بإمكانية التعاون بكافة التحقيقات، ولكن يبدو أن تركيا كانت تبيت النية منذ البداية على تشويه صورة المملكة من خلال استغلال هذه القضية؛ لما لها من مكانة عربية وإسلامية وبالتالي هي مصدر لتركيا وعبث تركيا.
#تم | سلمان الشريدة: المملكة العربية السعودية أوفت بوعدها بكشف حقائق قضية #جمال_خاشقجي والتي أعلنت عبر بيان #النيابة_العامة. #مجزرة_رأس_السنة_بتركيا#مخاطر_السفر_إلى_تركيا pic.twitter.com/JnZ5Py2r5h
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 26, 2019
#تم | سلمان الشريدة: المملكة العربية السعودية فتحت جميع الأبواب حتى لـ تركيا
بإمكانية التعاون بكافة التحقيقات، ولكن يبدو أن تركيا كانت تبيت النية منذ البداية على تشويه صورة المملكة من خلال استغلال هذه القضية. #مجزرة_رأس_السنة_بتركيا#مخاطر_السفر_إلى_تركيا pic.twitter.com/ZzPPeoiJ8p
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 26, 2019
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