زوج يُدخل زوجته السجن بعد أن تبرعت له بفص من كبدها

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية حكم بالحبس 6 أشهر، على امرأة بتهمة تبديد منقولات الزوجية، بعد اتهام زوجها لها بالسرقة؛ والذي قامت بالتبرع له بفص من كبدها لإنقاذ حياته.

وجاء ذلك عقب فشل الجلسة العرفية التي تمت بين الطرفين، بعد انسحاب الزوجة بناء على طلب أسرتها اعتراضًا على بعض الأمور في الجلسة وحدوث مشاحنات مع الطرف الآخر.

ويذكر أن الزوجة قد اتهمت زوجها عبر وسائل الإعلام المختلفة بطردها من منزل الزوجية، وحجزها في قسم الشرطة لعدة أيام، بعد اتهامها زورًا بأنها وراء سرقة المنقولات الزوجية برغم من تبرعها له بفص كبد بعد إصابته بورم في الكبد والزواج من أخرى.