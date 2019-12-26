بالصور.. جيوفينكو ينقذ الهلال من الهزيمة أمام الحزم

ماجد محمد(صدى):

حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف، مباراة الهلال أمام الحزم اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم منصور حمزي للحزم في الدقيقة 53، فيما أنقذ جيوفينكو الهلال من الوقوع في فخ الهزيمة بهدف في الدقيقة 90+1، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبذلك يرتفع رصيد الهلال إلى 21 نقطة في المركز الخامس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق المباريات عن الأندية الأربعة الذي يسبقونه في الجدول، بينما يرتفع رصيد الحزم إلى 15 نقطة في المركز الـ11.