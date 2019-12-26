توضيح من حساب المواطن للطالبات حتى لا يُسحب منهن الدعم

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن دعم تكافل ضمن إجمالي الدخل، في البيانات الخاصة بالمستفيد.

وأوضح البرنامج، تكافل من برامج الدعم الحكومية التي يجب الإفصاح عنها من خلال البوابة الإلكترونية، ردًا على سؤال: هل الطالبة التي يُصرف لها تكافل يسحب منها حساب المواطن؟».

وقال البرنامج: «أهلًا بك، برنامج تكافل من برامج الدعم الحكومية التي يجب الإفصاح عنها وذلك من خلال البوابة الإلكترونية (الإفصاح عن الدخل)، نوع الدخل (غير ذلك) مصدر الدخل (برنامج دعم حكومي)، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق ستحصلين على الدعم المستحق».