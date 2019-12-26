وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق للمسميات التالية: منسق الجودة النوعية/ الأشعة (الرياض) – مشغل معالجة مياه ثانٍ (الرياض) – استشاري مساعد التخدير (جدة) – ممرض أول (جدة) – ممرض ثالث (عدد 3 وظائف/ جدة).

وقالت إدارة المستشفى، إن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2020م ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــا).