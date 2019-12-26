إعلامي رياضي: الاتحاد خطف بريجوفيتش من النصر

ماجد محمد(صدى):

أزاح أحد الإعلاميين الرياضيين، اليوم الخميس، الستار عن مفاجأة لجماهير الاتحاد والنصر بشأن اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي أكد أنه كان قريبًا من الانضمام لنادي النصر قبل نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية بعام 2019.

وأوضح الإعلامي مبارك الشهري، خلال برنامج مانشيت، إن نادي النصر اقترب من ضم بريجوفيتش قبل انتقاله إلى الاتحاد، وذلك عن طريق الرئيس السابق للنصر سعود آل سويلم، ولكن العميد خطف الصفقة من العالمي.

وفي سياق متصل، تحدثت صحف يونانية، اليوم الخميس، عن اهتمام نادي أولمبياكوس بضم بريجوفيتش، متوقعة وجود اتصالات بين إدارة النادي اليوناني ووكيل أعمال النجم الصربي؛ فيما يملك اللاعب عرضًا مميزًا من نادي بشكتاش التركي، بالإضافة إلى عرض آخر من فريقه السابق، باوك اليوناني.