بنتلي تطلق سيارات مصغّرة لأشهر موديلاتها بسعر اقتصادي

أميرة خالد(صدى):

تستمر بنتلي بالاحتفال بمئويتها ، وأعلنت عن صنع 100 نسخة مصغرة فقط بنفس التصميم الأصلي لواحدة من أفخم موديلاتها، إصدار مولسان W.O. من إبداع قسم مولينر، مع استخدام نفس الطلاء الأنيق والتجليد الداخلي بشكل دقيق جدا.

بجانب هذا، أطلقت بنتلي أيضا نسخة شمعية مصغرة لموديل مولسان سبيد بنفس التصميم الداخلي والخارجي كذلك، بالإضافة لنسخة أخرى مصغرة لكونتيننتال GT كشف.

هذه الموديلات المصغرة يتم صنعها في إيطاليا مع بيعها داخل صندوق هدايا بنتلي، ويبدأ سعر كل موديل من 162 دولار (607 ريال).