بالفيديو..ضبط مصنع للخمور تديره امرأة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، من ضبط مصنع خمور في ” فيلا بحي الشفا “.

وتمكنت الدوريات من ضبط 1000 قارورة، حيث اتضح أن العصابة وضعت كاميرا مراقبة في خلف السيارة لمراقبة من يأتي خلفهم.

وقامت الدوريات بالقبض على شخصين من الجنسية اليمنية والاثيوبية وامرأة من الجنسية الاثيوبية تدير المصنع حيث اتضح أن الجميع بإقامات مزوره.