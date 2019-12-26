بالفيديو.. استقبال الأخوة السودانيين بالورود في « ليلة السودان » بموسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الخميس، عن استقبال الأخوة السودانيين بالورود أثناء تواجدهم لحضور ليلة سودان المحبة، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن عن حفل ضخم يحيه نجوم السودان، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، بعنوان ” ليلة سودان المحبة “، وذلك اليوم الخميس 26 ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم.

وتنقسم ” ليلة سودان المحبة ” إلى ثلاث فقرات، ويحييها كل من نجوم السودان محمد الأمين، نانسي عجاج، حسين الصادق، فيما يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، نظرا لشعبية المطربين الثلاثة.