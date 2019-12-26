سجن شاب لقتله سيدة رفضت زواجه من ابنتها
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف ، بالسجن المؤبد لشاب مغربي ، بتهمة قتل سيدة أربعينية بفصل رأسها عن جسدها لرفضها تزويجه من إحدى بناتها.
وتعود الواقعة عندما هاجم شاب ثلاثيني سيدة داخل مسكنها الصفيح بأحد أحياء مدينة الرباط ، وباغتها بطعنة في بطنها قبل أن يعمد إلى فصل رأسها عن جسدها بعدما رفضت أن تزوجه إحدى بناتها التي كان يحبها ، وفر هارباً.
فيما تمكنت الشرطة المغربية من ضبطه حيث كان مختبئاً في مكان بالقرب من موقع الجريمة بأمتار قليلة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 1 ساعة
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ابو سطام[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم