سجن شاب لقتله سيدة رفضت زواجه من ابنتها

مليكة فؤاد(صدى):

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف ، بالسجن المؤبد لشاب مغربي ، بتهمة قتل سيدة أربعينية بفصل رأسها عن جسدها لرفضها تزويجه من إحدى بناتها.

وتعود الواقعة عندما هاجم شاب ثلاثيني سيدة داخل مسكنها الصفيح بأحد أحياء مدينة الرباط ، وباغتها بطعنة في بطنها قبل أن يعمد إلى فصل رأسها عن جسدها بعدما رفضت أن تزوجه إحدى بناتها التي كان يحبها ، وفر هارباً.

فيما تمكنت الشرطة المغربية من ضبطه حيث كان مختبئاً في مكان بالقرب من موقع الجريمة بأمتار قليلة.