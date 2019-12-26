اعتمدي وصفة البطاطا للتخلص من البقع الداكنة بالبشرة

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، إنه تعتبر البطاطا من الخضار التي يمكن الاستعانة بها من أجل العناية بالبشرة وتخليصها من الشوائب، فهي غنية بالفيتامين C الذي يساعد على حمايتها من تأثير الشوارد الحرة المسببة للشيخوخة ومن مختلف العوامل الضارة.

ولهذا ينصح باستخدامها في تحضير وصفة تعمل على إخفاء البقع الداكنة، وفي هذه الحالة توضع حبة بطاطا مقشرة في الخلاط وبعد أن تتحول إلى ما يشبه الكريم تطبق كقناع على كل مساحة الوجه.

وأثناء ذلك يتم تدليك البشرة بلطف لمدة لا تقل عن 5 دقائق ، وبعد الانتهاء من هذه العملية يغسل الوجه جيداً بالماء.

كذلك تتمتع البطاطا بخصائص تساهم في الحد من ظهور التجاعيد ، ولهذه الغاية يجب الاعتماد على عصيرها في تنظيف البشرة كل مساء لأن هذا يعيد إليها النعومة والشباب والحيوية في الوقت نفسه.