بالفيديو.. ‏جماهير الحزم ترفع لافتة تبارك بها لنادي الهلال

ماجد محمد(صدى):

رفعت جماهير نادي ‎الحزم، اليوم الخميس، لافتة طيبة تؤكد أن نادي الحزم ومنسوبيه وجماهيره يبارك لنادي ‎الهلال تحقيق كأس دوري أبطال آسيا 2019، وذلك خلال لقاء الفريقين.

ويخوض الهلال مواجهة قوية ضد مضيفه الحزم في الجولة الثالثة عشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وحصل على المركز الرابع بالمونديال.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 9 لقاءات؛ بينما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل مرتين، وسجل 18 هدفا واستقبل 22 هدفا.