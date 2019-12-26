للجنسين..وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل في الماركات المتاحة بمول الفيصلية بمدينة الرياض (فكتوريا سيكريت، جو مالون، نكس للمكياج، لي لابو، اميريكان ايجل، كوز، اتش اند ام، باث اند بودي وركس، فجن اكسبرس، سولاريس)،

وأشترطت إجادة اللغة الانجليزية بشكل ممتاز تحدثا وكتابة، ووجود خبرة سابقة في ادارة المبيعات والإشراف على فريق، شهادة ثانوية كحد أدنى، اذ لم تتوفر الشروط سوف يتم صرف النظر عن الطلب

ويُرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (يجب ذكر مسمى الوظيفة واسم الماركة في عنوان البريد):

[email protected]