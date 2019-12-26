بالفيديو.. أضرار استخدام المواد التجميلية لفرد الشعر

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور محمد الجمل استشاري الأمراض الجلدية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” إن استخدام المواد الكيماوية في المواد التجميلية خاصة الخاصة بفرد الشعر لابد أن يكون لها دراسات وتجارب لمعرفة أمانها على الشخص وعلى جلد الإنسان سواء على المدى القصير أو المدى البعيد .

وتابع ، ويجب فهم نقطة المدى القريب والمدى البعيد في جسم الإنسان ، المدى القصير هو التأثر بالمادة مباشرةً ، والمدى البعيد أن لا تظهر أضرار المادة سوى بعد مرور أيام أو سنوات .

وأضاف ، هناك نوعين من الفحوصات ، هناك مواد تظهر حساسية الجسم من أول تعرض لها ، ومواد لا تظهر أثارها سوى بعد أيام ، وإذا تعرض الشخص لمادة ما مرة لديه حساسية منها لمرتين تكون حالته أسوأ حتى يصل إلى ضيق في التنفس ، وإذا ظهرت أعراض مثل إحمرار تورم وغيرها من الأعراض فهذا الشخص لديه تحسس من هذه المادة ، ولديه أجسام مضاده لها ، ويجب أن يٌجري فحوصات لكيفية علاجها .

وأكد لهذا على أي شخص يستخدم المواد الكيميائية أن يخضع لاختبار صغير للمادة على جسده قبل تطبيقها .