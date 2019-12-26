بالفيديو..مواطنة تكشف عن سر نجاحها في إدارة عربة فود ترك بجازان
كشفت مواطنة، اليوم الخميس، عن نجاحها في إدارة عربة الترك فود في أحد المناطق الحيوية في جازان.
وقالت المواطنة خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية : بدأت في البيت وكنت أقوم بإعداد الوجبات المختلفة وبيعها .
وأضافت : بعد فترة انتشرت وجباتي بين المعلمات والموظفات حتى وجدت من يمولني ويشاركني في تأسيس عربة الفود ترك حيث أحصل منها على دخل ممتاز.
فيديو | عربات "الفود ترك" تتيح فرص عمل عديدة للفتيات#الإخبارية pic.twitter.com/8qLCDzOBtl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2019
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