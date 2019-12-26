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بالفيديو..مواطنة تكشف عن سر نجاحها في إدارة عربة فود ترك بجازان

بالفيديو..مواطنة تكشف عن سر نجاحها في إدارة عربة فود ترك بجازان
تركي السالم(صدى):

كشفت مواطنة، اليوم الخميس، عن نجاحها في إدارة عربة الترك فود في أحد المناطق الحيوية في جازان.

وقالت المواطنة خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية : بدأت في البيت وكنت أقوم بإعداد الوجبات المختلفة وبيعها .

وأضافت : بعد فترة انتشرت وجباتي بين المعلمات والموظفات حتى وجدت من يمولني ويشاركني في تأسيس عربة الفود ترك حيث أحصل منها على دخل ممتاز.


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