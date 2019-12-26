بالفيديو.. طلق ناري ينهي حياة ملاكم في مزرعة للخنازير

هافانا(صدى):

انتهت حياة الملاكم الكوبي، جيندريس رودريغيز فالديز، بطلق ناري خلال مشاجرة في مزرعة للخنازير يعمل بها كمصدر دخل إضافي؛ فيما كان آخر نزال له في 21 ديسمبر الجاري، بميامي، وتعادل فيه مع خصمه الأمريكي، درو دويل.

وقال مدرب الملاكم الذي لقى مصرعه: ” خاض يوم السبت الماضي واحدا من أفضل نزالاته في مسيرته الاحترافية. جندريس رودريغيز فالديز، الذي أطلقنا عليه اسم (El Velos – أي السريع)، أرقد بسلام. ما زلنا في حالة صدمة وننتظر التفاصيل. لقد خسرناه لأنه كان عزيزا علينا جميعا. التعازي الحارة لأقاربه ” .

