بالفيديو.. معاناة مواطن مصاب بشلل رباعي تتعرض يده للبتر لعدم صرف الأدوية

فهد القزيز(صدى):

فقد الشاب ‏إبراهيم الأفغاني، كل اتصاله مع العالم، وانتهى به الحال قعيدًا على سرير يحمله لا يستطيع مغادرته قسرًا بفعل المرض الذي أخذ ينهش في أعضائه دونما رحمة.

ويرغب الشاب المكلوم في التغلب على المرض وممارسة حياته بطريقة طبيعية كأي إنسان آخر، ولو في إطار إصابته بشلل رباعي؛ حيث يريد علاج يده التي يأكلها مرض أصابه في الأعصاب ولا يستطيع أن يجد علاجه.

اشتد الألم بالشاب للدرجة التي جعلته يتمنى بتر يده ولا يتركها هكذا بلا علاج وتزداد حالتها وحالته سوءًا كل يوم؛ فيما أُقْفِلَ ملفه في المستشفى الذي كان يتلقى علاجه به لسبب مجهول.

ولم يتلق الشاب علاجه منذ قرابة سنة؛ حيث لم تُصْرَفْ له الأدوية(المقيّدة) وبدأت حالته تنتكس؛ ليظهر في مقطع فيديو يهز القلوب وهو يستغيث بأي أحد أو طبيب أعصاب يستطيع أن ينجده من حالته ويقدم له العلاج الذي لا يصرف إلا بوجود ” روشتة “، قائلًا بصوت غلبه الألم: ” ساعدونا بدكتور أعصاب الله يخليكم “.