زوجة تقتل زوجها بالسم بعد الاتفاق مع عشيقها

القاهرة(صدى):

قررت زوجة في مصر بالاتفاق مع عشيقها، التخلص من زوجها وقتله بالإضافة إلى ادعاء وفاته بشكل طبيعي حتى يخلو لهما الجو.

وخلال التحريات عثر على مكالمة مسجلة بين زوجة شقيقه وآخر، تخبره فيه عمّا حدث، كما عثر لهما على شات إباحي وفيديوهات جنسية.

وأضافت التحريات أنها تعرفت قبل أشهر على عشيقها والذى تبين انه يعمل سائق تاكسي، ونشأت بيننا علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية استمرت شهرا، وبعدها اتفق الاثنان على التخلص من الزوج.

وقالت فى اعترافاتها: “أنني قررت التخلص من زوجي، واتفقت مع عشيقى على قتله بالسم، لكي يخلو لنا الجو لممارسة الجنس” ، كما ارشدت عن مكان عشيقها والقى القبض عليه.