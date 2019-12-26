إعلامي تونسي: أردوغان أهاننا بالدخان.. ولن نبيعك زيت زيتون مخضبًا بدماء الليبيين (فيديو)

تونس(صدى):

أكد الإعلامي التونسي لطفي العماري، أن حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الدخان أمام الرئيس قيس سعيد، يُعد إهانة وممارسة للعربدة البروتوكولية.

وقال العماري خلال تصريحات تليفزيونية، إن «أردوغان تعود على ممارسة العربدة البروتوكولية علينا واستبلاه التونسيين»، مضيفًا أن الرئيس التونسي كان يجب أن يرد عليه بأن «أجدادكم هم من جلبوا لنا وعلّمونا الدخان والشيشة والسبسي وحتى القنب الهندي».

وأضاف: «أردوغان يستبله التونسيين ويقول لنا : ماشي نعمللكم سبيطار ونشري زيت الزيتون وهو لم يصطحب معه حتى رجل أعمال، لن نبيعك زيت زيتون مخضبا بدماء الليبيين والسبيطار خليه عندك، ولم نعد إيالة تابعة للباب العالي».

وكان أردوغان في زيارة إلى تونس، وصرّح خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس التونسي بأن رائحة الدخان تملأ القاعة، وهو ما رد عليه قيس سعيد بأنها ربما رائحة «الغداء التونسي».

وقال محللون سياسيون، إن زيارة أردوغان إلى تونس جاءت لاستغلالها في ضرب ليبيا، مشيرين إلى أن تونس أصبحت مع الجانب التركي القطري.