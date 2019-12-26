مدرب الشباب: تنتظرنا مباراة مهمة أمام فريق كبير كالأهلي

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الشباب، لويس غارسيا، اليوم الخميس، على أهمية مباراة الأهلي القادمة يوم السبت القادم، مشددًا على أنها مباراة قوية ومهمة أمام فريق كبير ولديه لاعبين مميزين، لافتًا إلى أنها ستكون جميلة ومثيرة.

وقال لويس غارسيا، في المؤتمر الصحفي: ” الفوز في المباراة الماضية أمام الشرطة العراقي بنتيجة كبيرة سيكون حافزًا لنا لتقديم مستوى مميز وسنواصل الانتصارات”؛ مضيفًا: ” لدينا حوالي ثمانية غيابات ما بين لاعبين مصابين وإيقافات، وآخرين لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي، لكنني أثق بشكل كبير في اللاعبين الموجودين “.

وأوضح مدرب الشباب:” معنوياتنا مرتفعة وسنقدم أداء كبير يرضي الجماهير ونتمنى تحقيق نقاط المباراة ونهديها لهم.. أسعى لبناء هوية مميزة للفريق وذلك من خلال العمل الجاد، وأتمنى أن نعيد شيئًا من هوية الشباب “.

وتابع:” تركي العمار لاعب شاب ولديه إمكانيات مميزة، وسيكون مستقبل الكرة السعودية، وهو يستحق المشاركة مع الفريق بشكل أساسي لأنه لاعب واعد وستكون له كلمة مع فريق الشباب إذا استمر في تقديم مستوياته المميزة “.

ومن جانبه، قال اللاعب تركي العمار: ” المباراة ستكون قوية وسنعمل على تقديم مستوى يليق بسمعة الشباب وبإذن الله يكون الفوز حليفنا، وأن نعيد نغمة الانتصارات في الدوري “؛ مؤكدًا أن:” جماهير الشباب لا تحتاج إلى دعوة ومتأكد من دعمهم ووقوفهم خلف الفريق في مباراتنا المقبلة “.