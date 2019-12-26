بالفيديو.. إعلامي شهير : هيثم أحمد زكي كان مهدداً بالسجن قبل وفاته

القاهرة(صدى):

فجر الإعلامي محمد الغيطي، مفاجأة خلال تقديمه برنامج “كلام مع الغيطي”، الذي يُعرض على شاشة “الحدث اليوم”، وكشف عن سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام، بعد الأحداث التي شهدتها مصر خلال عام 2011 .

وأضاف الغيطي ، أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم أحمد زكي سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك أثناء فترة الاضطراب التي شهدتها مصر عام 2011 ، وفقاً لرواية الفنانة عفاف سُعيب له .

وتابع: “اللي سرق السلاح باعه لناس في الصعيد واتعمل به جريمتين قتل، وهيثم أحمد زكي كان مطلع رخصة جديدة له بامتلاكه هذا السلاح بعد وفاة والده، فما كان من الشرطة إلا البحث عن هيثم، الذي ذهب للفنانة عفاف شعيب وقال لها “أنا هختفي عشان أنا مليش ذنب وأنا خايف”.

وواصل:” عفاف شعيب تدخلت في الموضوع بعد القبض على من سرق السلاح من منزل هيثم أحمد زكي واعترف بذلك، وثبتت براءة هيثم، وهو ما أثر فيه جداً، وكان أحد أسباب اختفائه عن الإعلام في بعض الفترات”.