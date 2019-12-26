إعلامي إماراتي: دوري المحترفين أكبر من باكاري جاساما.. والأوروبيين أفضل منه

نواف السالم(صدى):

انتقدت أحد البرامج الرياضية الإماراتية، قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيين الحكم الغامبي باكاري جاساما للتحكيم في مباريات دوري المحترفين.

وأكد إعلامي إماراتي، أن دوري المحترفين أكبر من الحكم الغامبي الذي أدار مباراة النصر وضمك في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وشهد اللقاء هجوم كبير على الحكم لوجود عدة أخطاء تحكيمية.

ويتمتع الحكم الغامبي بسمعة سيئة في أفريقيا، إذ أدار الكثير من المباريات المصيرية واتخذ قرارات خاطئة أثرت على نتيجة تلك المباريات، ولعل لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي بطولة أفريقيا 2019، شاهدة على تدني كفاءة الحكم إذ صرّح حينها بأن الفار لا يعمل وهو ما كان يجب أن يتأكد منه قبل اللقاء.