هازارد قد يغيب عن السوبر الإسباني بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، قد يغيب عن المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستلعب بالمملكة؛ حيث أنه يتقدم ببطء في علاجه من الإصابة، التي تعرض لها في الكاحل الأيمن.

وأشارت التقارير، إلى أنه عندما أعلن نادي ريال مدريد عن تفاصيل إصابة النجم البلجيكي، في 5 ديسمبر الجاري، كان من المتوقع أن يعود هازارد إلى المشاركة واللعب في السوبر الإسباني بالسعودية.

وتغير الوضع حاليًا تغير؛ حيث حيث سيعود هازارد إلى المشاركة في آخر يناير أو في فبراير المقبل، حيث لا يريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المخاطرة به، ولم يبدأ حتى الآن التدريبات على العشب، ولا زال يعمل في صالة الألعاب الرياضية، وذلك قبل 12 يومًا فقط من انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني؛ حيث سيواجه فالنسيا يوم 8 يناير القادم.