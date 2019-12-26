مختص: شرب الماء في الشتاء يُجنّبك الجلطات وأمراض كثيرة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

يغفل الكثيرون عن شرب الماء بكمية كافية في فصل الشتاء، مما يتسبب في مشاكل في الكلى ومشاكل صحية أخرى.

وأوضح مختص، أن شرب المياه وخاصة في الأجواء الباردة مهم جدًا ومفيد لصحة الإنسان، إذ يعمل على تسريع الدورة الدموية وتجنب تصلب الشرايين وعدم إصابة الإنسان بالسكتات الدماغية والجلطات.

وأضاف: « شرب المياه يمنع لزوجة الدم المرتفعة التي تتسبب في حدوث الجلطات والانسدادات في الأوردة والشرايين، كما أنه مفيد للجهاز البولي مثل الكلى والمثانة والحالب».

وتابع: «شرب الماء بكمية كافية تمنع ترسب الأملاح في الجهاز البولي وتجنب الإصابة بالحصوات، وعدم شرب الماء يتسبب بآلام العضل والشعور بشد العضلات»

وأردف: «وينبغي للإنسان أن يشرب من 6 إلى 8 كاسات في اليوم كحد أقصى، وهو يعمل على تنظيف الجهاز الهضمي وخروج الفضلات بشكل آمن وعدما حدوث الإمساك وعدم حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أن المشروبات الساخنة لا تغني عن شرب المياه ».