بالفيديو.. مداهمة أوكار لتعديل تواريخ منتجات غذائية فاسدة بالرياض
تمكنت عدة جهات حكومية، اليوم الخميس، من مداهمة لشقق سكنية حوّلها عمالة متستر عليهم لأوكار تعديل تواريخ منتجات غذائية فاسدة، في منطقة الرياض.
وتعمل العمالة المخالفة على تعديل تواريخ المنتجات الفاسدة، وتغيير هويتها ثم بيعها من جديد؛ ما يسبب الأضرار الجسيمة لصحة المستهلكين بسبب عمليات التستر التي تخالف الأنظمة.
مع عدة جهات حكومية مداهمة لشقق سكنية حوّلها عمالة متستر عليهم لأوكار تعديل تواريخ منتجات غذائية فاسدة وتغيير هويتها ثم بيعها من جديد ..
طبعا بسبب التستر تتلاعب هذه العمالة بطعامنا وللعلم لايمكن أن يبيعون على أبناء جلدتهم غذاء فاسد, فقط الفاسد موجه لنا بسبب ابناء جلدتنا المتسترين! pic.twitter.com/3GkrNMDXgE
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) December 26, 2019
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