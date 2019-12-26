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بالفيديو.. مداهمة أوكار لتعديل تواريخ منتجات غذائية فاسدة بالرياض

بالفيديو.. مداهمة أوكار لتعديل تواريخ منتجات غذائية فاسدة بالرياض
علي القحطاني(صدى):

تمكنت عدة جهات حكومية، اليوم الخميس، من مداهمة لشقق سكنية حوّلها عمالة متستر عليهم لأوكار تعديل تواريخ منتجات غذائية فاسدة، في منطقة الرياض.

وتعمل العمالة المخالفة على تعديل تواريخ المنتجات الفاسدة، وتغيير هويتها ثم بيعها من جديد؛ ما يسبب الأضرار الجسيمة لصحة المستهلكين بسبب عمليات التستر التي تخالف الأنظمة.


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