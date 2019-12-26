كيفية تطبيق وصفة الحليب والملح والليمون لفتح مسامات البشرة المسدودة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، إنه من أجل تجنب مشكلة المسامات الواسعة للبشرة والتي يسبب انسدادها ظهور البثور ، من الضروري الحرص على العناية بها من خلال تنظيفها بشكل جيد وخصوصاً في المساء قبل النوم.

وفي موازاة ذلك من المفيد أيضأً الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة الحليب والملح وعصير الليمون الأخضر.

تضاف رشة من الملح والقليل من عصير الليمون إلى كمية كافية من الحليب. وهكذا يتم الحصول على مزيج يمكن استخدامه لتنظيف البشرة يومياً وفتح مساماتها المسدودة.

ومن أجل إعادة الإشراق إليها ينصح أيضاً باستخدام عصير الطماطم مع القليل من عصير الليمون أو عصير الملفوف مع العسل المكافح للتجاعيد أو عصير الجزر الضروري لتبييض البقع الداكنة.