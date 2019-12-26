بعد انهيار السياحة ..تركيا تفرض إجراء جديد على السياح السعوديين

انقرة(صدى):

فرضت السلطات التركية على السياح القادمين إليها من المواطنين السعوديين المزيد من الإجراءات للحصول على تأشيرة دخول، بدءا من 1 يناير 2020م.

وطلبت السلطات التركية من المواطنين السعوديين الراغبين بدخول أراضيها التقدم بالطلب عبر موقع إلكتروني “خاص بالسفارة”.

ويأتي ذلك بعد أن كان بإمكان السعوديين الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات التركية، أو الحصول على تأشيرة إلكترونية عن طريق موقع خاص بالتأشيرات الإلكترونية التركية.

ويتزامن قرار السلطات التركية مع تقرير وزارة الثقافة والسياحة التركية الذي نشرته في شهر أكتوبر الماضي، والذي كشف عن تراجع نسبة السياح السعوديين إلى تركيا 23.32%، حيث وصل إلى منافذ الدخول التركية 519.947 سعودياً في الفترة من يناير-أكتوبر 2019م.