بالفيديو.. الجمهور يتهم أحلام بتقليد أصالة بسبب ماجد المهندس

أبوظبي(صدى):

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، لاتهامات بتقليد الفنانة السورية أصالة، خلال حفلها مع الفنان ماجد المهندس، وهي تمدح في فنه وأسلوبه الغنائي، قائلة: ” والله العظيم أنت قاعد من قلب قلبك تغني “.

وتسبب ذلك بخجل شديد لماجد المهندس وشكرها على موقفها وما تكنه له من إعجاب بصوته؛ فيما ربط الجمهور ذلك بما جاء من قبل أن جمع ماجد المهندس لقاء بالفنانة السورية أصالة نصري وهي تشيد بفنه ما جعل ” ماجد ” يقوم بتقبيل يدْ أصالة وقتها؛ ما عرض أحلام لاتهامات بتقليدها.

وتجدر الإشارة إلى أن كان قد جمع لقاء بين ماجد المهندس وأصالة نصري، على هامش حفلهما الذي أقيم في الـ 13 من ديسمبر الجاري في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات ” موسم الرياض”؛ بينما تأججت الخلافات بين أحلام وأصالة في الفترة الماضية بعدما أعلنت الأولى رفضها مصالحة أصالة تمامًا.