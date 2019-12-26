خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر «أبشر»

علي القحطاني(صدى):

أعلنت منصة أبشر الرائدة في الخدمات الإلكترونية، أن الاعتراض على المخالفات المرورية أصبح إلكترونيًا.

وتمكنك الخدمة من الاعتراض على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ ساهر) من خلال منصة أبشر.

وتأتي خطوات الاعتراض كالتالي: «خدماتي، المرور، الاعتراض على المخالفات المرورية».