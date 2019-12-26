خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر «أبشر»
أعلنت منصة أبشر الرائدة في الخدمات الإلكترونية، أن الاعتراض على المخالفات المرورية أصبح إلكترونيًا.
وتمكنك الخدمة من الاعتراض على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ ساهر) من خلال منصة أبشر.
وتأتي خطوات الاعتراض كالتالي: «خدماتي، المرور، الاعتراض على المخالفات المرورية».
مواطن ابن الوطن[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 44 دقيقة
هذا غير صحيح !! لا يمكن الاعتراض عبر نظام أبشر !!
زائر[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 33 دقيقة
التعليق أعلاه حقيقة ، وهناك أمر آخر …..
مدير مرور شعبة الروضة بالرياض ومنسوبي الشعبة لا يعترفون بتفويض أبشر ويتحدون قرارات دزارة الداخلية ..
يطالبون المراجعين بتفويض ورقي ومختوم ..
مدير الشعبة يرفض بحجة أنه صاحب التفويض ليس هو من يفوض
الامر الغريب حجته للتبرير فقط ، علما أن نظام أبشر لا يفتح النظام إلا عن طريق رسالة برقم سري لجوال المفوض …
للأسف إدارة المرور فاشلة ويجب حلها …
زائر[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 33 دقيقة
التعليق أعلاه حقيقة ، وهناك أمر آخر …..
مدير مرور شعبة الروضة بالرياض ومنسوبي الشعبة لا يعترفون بتفويض أبشر ويتحدون قرارات وزارة الداخلية ..
يطالبون المراجعين بتفويض ورقي ومختوم ..
مدير الشعبة يرفض بحجة أنه صاحب التفويض ليس هو من يفوض
الامر الغريب حجته للتبرير فقط ، علما أن نظام أبشر لا يفتح النظام إلا عن طريق رسالة برقم سري لجوال المفوض …
للأسف إدارة المرور فاشلة ويجب حلها …