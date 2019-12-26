بالفيديو.. رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله وأفضل أهدافه

نواف السالم(صدى):

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن موعد اعتزاله لكرة القدم؛ مؤكدًا أنه لا يفكر في ترك الملاعب في فترة قريبة.

وأوضح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال: ” عندما كنت في الثامنة عشر، كلاعب تفكر فقط في الاستمتاع، ليس عليك مسؤوليات، لكن الآن عليك في هذا السن تقديم مباريات رائعة والفوز بالألقاب ” .

وتابع: ” ما زلت أشعر بأنني في حالة جيدة ولدي دوافع متجددة، لذلك أريد الاستمرار في الملاعب لسنوات عديدة”؛ فيما أشار إلى أن هدفه ضد يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/2018، الأجمل في مسيرته التي بدأت العام 2002.

وقال رونالدو: ” ذلك الهدف الذي أحرزته مع ريال مدريد في شباك بوفون أمام يوفنتوس، أعتبره هدفا مميزا جدا في ملعب جميل وناد كبير “؛ متحدثًا عن رد فعل بوفون: ” عندما أتحدث معه أكتشف كم هو شخص لطيف ومبهج، هنأني على الهدف وأتذكر كلماته جيدا” .