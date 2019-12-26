القبض على مزارع هتك عرض ابنة مخدومه في غياب أمها

دبي(صدى):

تجرد مزارع من الرحمة والإنسانية ، وأقدم على استدراج ابنة مخدومه في دٌبي البالغة من العمر 9 أعوام إلى حديقة المنزل بعد خروج والدتها ، والتحرش بها بطريقة سافرة لدرجة أصابت الفتاة بصدمة نفسية .

وكانت ألقت الشرطة الإماراتية في دٌبي ، القبض على مزارع يبلغ من العمر 31 عاماً بتهمة هتك عرض ابنة مخدومه (تسع سنوات)، بعد استدراجها إلى حديقة المنزل .

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بدبي ، إنها كانت موجودة في منزلها وطلب منها المتهم كوباً من الماء، ثم دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يحتضنها ويرتكب أفعالاً مخلة معها، ثم غادر المنزل.

وذكر والد الطفلة أن زوجته اتصلت به وأبلغته بضرورة الحضور فوراً، لأن المزارع تحرش بطفلته، فسأل ابنته عما حدث، وحكت له التفاصيل السابقة ، لافتاً إلى أن الفتاة اتصلت بأمها التي كانت في منزل الجيران، فأبلغت الشرطة على الفور وتم القبض على المتهم.