طبيب ألماني يحذر من ممارسة الرياضة في البرد القارص

برلين(صدى):

أوضح الطبيب الألماني، أندرياس ماتسارساكيس، الخبير في شؤون الأرصاد الطبية، أن البرد القارص والعناصر الضارة الموجودة في الهواء، يجعل الرياضة أمرا غير صحي .

وشدد رئيس مركز أبحاث طب الأرصاد، التابع لجامعة فرايبورج، على أن “ممارسة الرياضة في درجات الحرارة التي تقل عن الصفر لا يصلح إلا لأصحاب اللياقة البدنية العالية الذين يستطيعون التكيف جيدا مع درجات الحرارة المنخفضة”.

ورغم أن باستطاعة الجسم التكيف مع البرد، خلافا للحر، إلا أن ماتسارساكيس يوصي من يريد أن يجري أو يلعب كرة القدم في مساحات مفتوحة أن يرتدي ملابس تدفئه وأن يكفي تدريبه ببطء مع درجات الحرارة المنخفضة.

وأوضح الخبير الألماني على أن هناك تفاوتا بين الأشخاص في قدرة تحملهم التدريب في الأماكن المفتوحة، “فهذا أمر يتوقف على اللياقة البدنية والحالة الصحية لكل شخص، وكلما قلت درجة حرارة الجو كلما كان الفارق أكبر بينها وبين درجة حرارة التنفس وبذلك يزداد إجهاد الجسم”.