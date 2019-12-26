توتنهام يبدأ التعافي بفوز صعب على برايتون

طلال الغامدي(صدى):

تمكن فريق توتنهام الإنجليزي، من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه برايتون، بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول لتقدم برايتون عبر آدم ويبستر في الدقيقة 37، لكن شهد الشوط الثاني انتفاضة من توتنهام الذي تعادل في الدقيقة 53 من هدف لهاري كين، وتقدّم ديلي آلي للفريق في الدقيقة 72.

وارتفع ر صيد توتنهام إلى 29 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.