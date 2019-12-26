«المرور» يوضح الطرق المؤدية لمواقع احتفالات «موسم حائل»

نايف السالم(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور في منطقة حائل، لقائدي المركبات، اليوم الخميس، الطرق المؤدية لمواقع احتفالات وفعاليات ” موسم حائل ” 2019-2020.

وقال ” المرور ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن للذهاب إلى قصر القشلة وسط حائل، يجب الذهاب عبر طريق الملك عبدالعزيز والاتجاه إلى المواقف الواقعة جنوب الفعاليات.

وأشار إلى أنه، للذهاب إلى منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن شمال حائل، اتباع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” الدائري الشمالي” والاتجاه إلى المواقف المخصصة؛ بينما للذهاب إلى منتزه مشار الوطني، عن طريق جبة وصولًا بدوار مشار والاتجاه غربًا عن طريق مشار.