التمر يحمي البشرة من التقدم في السن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء فوائد التمر في حل مشاكل البشة نظرًا لأنه يحتوي اعلى نسبة مرتفعة من البروتينات التي تحمي البشرة من تأثير العوامل الضارة.

وأكد الخبراء أن يجب نقع بضع حبات من التمر منزوعة البذور في كمية كافية من الماء لمدة ليلة كاملة. وفي اليوم التالي يوضع الخليط في الخلاط ويخفق جيداً حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة ومن دون تكتلات.

ويتم وضع العجينة على كل مساحة الوجه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء البارد.

ويمكن أيضاً طحن بضع حبات منه ومزج العجينة مع ملعقة طعام من اللبن الزبادي وملعقة طعام من العسل الطبيعي ومدّ المزيج على بشرة الوجه لمدة 30 دقيقة قبل إزالته بالماء.