شاحنة شيفروليه سيلفرادو 2020 متوفرة في المملكة.. تعرف على الأسعار

الرياض(صدى):

تتوفر شاحنة شيفروليه سيلفرادو 2020، في المملكة حاليًا، إذ يبدأ سعرها من 119.750 ريال، و125.740 ريال بعد إضافة قيمة ضريبة القيمة المضافة.

والشاحنة الجديدة، أصبحت أطول بمقدار 41 ملم مع قاعدة عجلات أطول بمقدار 100 ملم، فيما أصبحت الأبواب وغطاء محرك السيارة والباب الخلفي جميعها مصنوعة من الألمونيوم، بينما تم تصنيع الألواح الثابتة الصدامات والأسقف وصندوق الأمتعة من الفولاذ.

وانخفض وزن الشاحنة بمقدار 204 كيلوجرامات وصندوق الأمتعة يسع 1.784 لتر، ويبلغ عرضه 178 سم تقريباً، ويتميز بأرضية مصنوعة من الفولاذ القوي محسن لموديل العام 2020.

وتتوفر سيلفرادو في المملكة بطراز واحد، وهو طراز ستاندرد غمارة واحدة مع محرك V6 سعة 4.3 لترات، والذي سيولد قوة 285 حصان وعزم دوران 413 نيوتن-متر، ويرتبط المحرك مع ناقل حركة آلي من 6 سرعات.