بالفيديو.. غوميز لـ «المعيوف » : بعد المباراة سأحتسي القهوة في بيتك

ماجد محمد(صدى):

غادر فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم، أمس الأربعاء، إلى الرس بمنطقة القصيم لمواجهة نادي الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو حارس نادي الهلال عبدالله المعيوف، وهو يُرحب بزميله الفرنسي بافيميتي غوميز في مدينته ” القصيم “؛ حيث قال له: ” أهلًا بك في مدينتي “؛ ليرد غوميز بشكل طريف: ” بعد المباراة سأحتسي القهوة في بيتك ” .

وكانت قد ذكرت تقارير صحافية، أن إدارة نادى الهلال اقتربت من الاتفاق مع الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي على تجديد عقديهما الاحترافي؛ حيث أن العرض هو ثلاث سنوات للأول، وسنتان للأخير، وسط تحفظ عن القيمة المالية للتجديد.