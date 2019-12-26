أعراض صحية تنذرك بضرورة التوقف عن شرب الحليب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن الحليب ومنتجات الألبان لها فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان، ولكن قال خبراء التغذية ، إنه هناك بعض الأعراض التي تحذر من الإصابة بأمراض كثيرة وتُنذرك بضرورة التوقف عن شرب الحليب ، بالرغم منه فوائدة الصحية الكثيرة ، ومن أهم هذه الأعراض وأسبابها:

الشعور بالضعف والتعب أغلب الأوقات : يحتوي الحليب على جزيئات أفيونية تجعل الجسم يشعر بالنعاس، فالحليب يصعب هضمه ويجهد الجسم وينهكه لمحاولة إنتاج المزيد من الطاقة لتكسيره؛ ما يؤثر على عدد الساعات الطبيعية لنومك وشعورك بالضعف و الإرهاق أغلب الأوقات.

ظهور حبوب البشرة : أكدت دراسات علمية وطبية احتواء الحليب الخالي من الدسم على مركبات تزيد من ظهور حب الشباب بين المراهقين والشباب، بالإضافة لتأثيره الضار على هرمونات الجسم مثل الأنسولين وIGF-1 والتي تُسبب تداعيات سلبية على صحة الأفراد.

مشاكل الهضم : تشير الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى أن 65-70 ٪ من سكان العالم يعانون من عدم إمكانية هضم اللاكتوز والذي يترتب عليه أعراض مزعجة أخرى مثل: الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال، لذلك إذا ظهرت لديك تلك المشكلة، توقف عن شرب الحليب تماما.

ارتفاع معدل الكوليسترول : يأتي الكوليسترول في مجرى الدم من النظام الغذائي، ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة بالولايات المتحدة، فإن 100 غرام من اللبن وخاصة اللبن البقري تحتوي على 10 غرامات من الكولسترول، ما يجعل استهلاك كميات كبيرة من الحليب خطرا كبيرا على الصحة.